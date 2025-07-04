Ясин Адли окончательно отказал российскому клубу, им интересовался «Спартак»

Полузащитник «Милана» Ясин Адли дал окончательный ответ московскому «Спартаку». Так, французский футболист отклонил предложение из России. Также он отказался от выгодного оффера из Катара, сообщает журналист Николо Скира в соцсетях.

Отмечается, что «Милан» решил перевести Адли во вторую команду. Битва за подписание игрока продолжается. Ранее сообщалось, что 24-летний хабек не входит в планы «россонери», в связи с чем они настаивают на его продаже.

Адли перешёл в «Милан» из «Бордо» летом 2021 года. За это время он принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.