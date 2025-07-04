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Ясин Адли окончательно отказал российскому клубу, им интересовался «Спартак»

Ясин Адли окончательно отказал российскому клубу, им интересовался «Спартак»
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Полузащитник «Милана» Ясин Адли дал окончательный ответ московскому «Спартаку». Так, французский футболист отклонил предложение из России. Также он отказался от выгодного оффера из Катара, сообщает журналист Николо Скира в соцсетях.

Отмечается, что «Милан» решил перевести Адли во вторую команду. Битва за подписание игрока продолжается. Ранее сообщалось, что 24-летний хабек не входит в планы «россонери», в связи с чем они настаивают на его продаже.

Адли перешёл в «Милан» из «Бордо» летом 2021 года. За это время он принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.

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