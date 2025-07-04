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Ясин Адли отказался от перехода в «Спартак», несмотря на заманчивое предложение клуба

Ясин Адли отказался от перехода в «Спартак», несмотря на заманчивое предложение клуба
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Полузащитник «Милана» Ясин Адли отказался от перехода в московский «Спартак», хотя красно-белые сделали футболисту привлекательное предложение. Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Грач Хачатрян в социальной сети X.

Напомним, Адли перешёл в «Милан» из «Бордо» летом 2021 года. За это время он принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.

Действующее трудовое соглашение 24-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.

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