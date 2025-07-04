«Урал» объявил о переходе защитника сборной Беларуси

Белорусский защитник Дмитрий Прищепа стал игроком екатеринбургского «Урала». Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

«Защитник подписал контракт с нашим клубом и уже провёл несколько тренировок. Он будет играть под 35-м номером.

Дмитрий родился в Минске 21 июня 2001 года. В мае 2018 года дебютировал в профессиональном футболе в родном ФК «Минск». Летом 2019 года он переехал в Россию, где играл за молодёжку «Зенита», а также за основные составы «Крыльев Советов», «Велеса» и «Ротора». Новичок «Урала» является игроком сборной Беларуси, за которую дебютировал 15 ноября 2024 года в игре с Северной Ирландией.

Рады видеть Дмитрия в «Урале», желаем яркой игры в Екатеринбурге!» — написано в сообщении клуба.