Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Флуминенсе — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Урал» объявил о переходе защитника сборной Беларуси

«Урал» объявил о переходе защитника сборной Беларуси
Комментарии

Белорусский защитник Дмитрий Прищепа стал игроком екатеринбургского «Урала». Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

«Защитник подписал контракт с нашим клубом и уже провёл несколько тренировок. Он будет играть под 35-м номером.

Дмитрий родился в Минске 21 июня 2001 года. В мае 2018 года дебютировал в профессиональном футболе в родном ФК «Минск». Летом 2019 года он переехал в Россию, где играл за молодёжку «Зенита», а также за основные составы «Крыльев Советов», «Велеса» и «Ротора». Новичок «Урала» является игроком сборной Беларуси, за которую дебютировал 15 ноября 2024 года в игре с Северной Ирландией.

Рады видеть Дмитрия в «Урале», желаем яркой игры в Екатеринбурге!» — написано в сообщении клуба.

Материалы по теме
Официально
«Урал» продлил контракт с Александром Селиховым на три года
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android