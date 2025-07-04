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Мирослав Ромащенко рассказал о тренерском штабе в «Урале»

Мирослав Ромащенко рассказал о тренерском штабе в «Урале»
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Главный тренер екатеринбургского «Урала» Мирослав Ромащенко высказался о своих помощниках в клубе.

«Это два ассистента. Первый, это также бывший футболист и знакомый нашим болельщикам, Сосницкий Андрей Алексеевич. Ну и второй ассистент — это Щербаченко Фёдор Анатольевич, который также известен. И, соответственно, пришёл с нами тренер-аналитик Гончаров Михаил, который будет помогать нам вместе с командой двигаться к тем целям и задачам, которые поставлены руководством», — сказал Ромащенко в интервью клубной пресс-службе.

«Урал» ранее уступил в переходных матчах за право на участие в РПЛ грозненскому «Ахмату» (2:3 по сумме двух игр).

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