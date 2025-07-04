Мирослав Ромащенко ответил, как планируется решать задачу по выходу «Урала» в РПЛ

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Мирослав Ромащенко высказался о задаче по выходу клуба в Российскую Премьер-Лигу.

«Здесь очень важен комплексный подход в нашем понимании, потому что при анализе прошедшего сезона, составляя план сборов для подготовки, мы учитывали очень многие моменты и, соответственно, мы понимаем, над чем команде нужно в каких компонентах работать, в чём нужно добавлять, что внедрять. Естественно, было очень много хорошего. Нам нужно это оставить.

Задача первостепенная сейчас — двигаться шаг за шагом, восстанавливать, во-первых, функциональную способность и внедрять те компоненты, которые, на взгляд тренерского штаба, нужны команде для того, чтобы она стала немножко сильнее. То есть мы должны двигаться в этом направлении, потому что мы играем для болельщиков, которые любят команду, которые всегда с нами, всегда в большом количестве приходят на футбол. И, соответственно, мы это понимаем, мы это говорим ежедневно нашим парням, что они главная сила движущая и помогающая нам. И мы, соответственно, должны играть с высокой самоотдачей и добиваться результатов», — сказал Ромащенко в интервью клубной пресс-службе.