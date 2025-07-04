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«Ошибка есть ошибка». Шелия вспомнил о курьёзном голе Игоря Лещука

«Ошибка есть ошибка». Шелия вспомнил о курьёзном голе Игоря Лещука
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Голкипер «Ахмата» Гиорги Шелия высказался о пропущенном от вратаря московского «Динамо» Игоря Лещука голе в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги (1:1). Шелия отметил, что многие партнёры по команде поддержали его после той встречи.

— Не могу не спросить про игру с московским «Динамо» и гол от Лещука. Как это всё было с вашей стороны?
— Ошибка есть ошибка. Больнее всего, что нам очень нужны были очки в той игре. Это больше курьёзная ошибка, чем технический брак. Случилось то, что случилось. Прошло время, не было мыслей, что завершу карьеру из-за этого. Многие ребята меня поддержали, позвонили, — приводит слова Шелии «Матч ТВ».

Напомним, прошлый сезон «Ахмат» завершил на 14-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и попал в зону стыковых матчей, где сыграл с «Уралом». В итоге грозненская команда заслужила право остаться в РПЛ на сезон-2025/2026.

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