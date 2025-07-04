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«Фламенго» и «Динамо» договорились о способе оплаты трансфера Карраскаля — Касагранде

«Фламенго» и «Динамо» договорились о способе оплаты трансфера Карраскаля — Касагранде
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Бразильский «Фламенго» приблизился к завершению трансфера полузащитника московского «Динамо» Хорхе Карраскаля. Об этом сообщил журналист Вене Касагранде в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, клубы договорились о способе оплаты тремя платежами. Теперь российский клуб запросил у «Фламенго» банковские гарантии. Сделка близка к положительному исходу. Полузащитник просто ждёт одобрения, чтобы отправиться в Рио-де-Жанейро.

В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги 27-летний Хорхе Карраскаль провёл 26 матчей, в которых забил семь мячей и оформил три голевые передачи. Также на его счету девять игр, один гол и две результативные передачи в Фонбет Кубке России.

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