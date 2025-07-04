«Рубин» объявил об уходе голкипера в «Тюмень»

Голкипер Никита Янович перешёл из казанского «Рубина» в «Тюмень». Об этом сообщила пресс-служба «Рубина» в телеграм-канале. Предыдущий сезон 22-летний вратарь провёл в нижнекамском «Нефтехимике».

«Рубин» и ФК «Тюмень» достигли договорённости о переходе Никиты Яновича. За нашим клубом сохраняется право приоритетного выкупа футболиста. Спасибо и удачи в дальнейшей карьере, Никита!» — написано в сообщении клуба.

«Рубин» завершил сезон-2024/2025 Российской Премьер-Лиги на седьмом месте в турнирной таблице. «Тюмень» стала последней в Первой лиге и вылетела в Леон Вторую лигу. Команда выступит в группе «Золото».