Нико Уильямс продлил контракт с «Атлетиком» до 2035 года. Игрок был интересен «Барселоне»

Испанский вингер Нико Уильямс продлил контракт с «Атлетиком» Бильбао до 2035 года, сообщает пресс-служба баскского клуба. Предыдущее соглашение футболиста с клубом истекало летом 2027-го.

Напомним, ранее сообщалось, что «Барселона» вышла на финальную стадию переговоров по трансферу Нико Уильямса и была полностью уверена, что в ближайшее время ей удастся сделать объявление о переходе испанского футболиста.

В прошлом сезоне Уильямс провёл 45 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и сделал семь результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Нико в € 70 млн.