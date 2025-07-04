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Алексей Сутормин прошёл вместе с «Крыльями Советов» углублённое медицинское обследование

Алексей Сутормин прошёл вместе с «Крыльями Советов» углублённое медицинское обследование
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Российский полузащитник Алексей Сутормин прошёл вместе с самарскими «Крыльями Советов» углублённое медицинское обследование, передаёт корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Сутормин близок к переходу в «Крылья Советов». Футболисту оставалось лишь пройти медосмотр и поставить подпись в контракте с самарцами.

Контракт Алексея Сутормина с санкт-петербургским «Зенитом» завершился 30 июня 2025 года. Таким образом, в летнее трансферное окно футболист может сменить команду в статусе свободного агента. Минувший сезон экс-игрок сборной России провёл в аренде в «Ростове».

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