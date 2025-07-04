«Мы отстаём, и нам нужно компенсировать». Ромащенко — о позднем начале сборов «Урала»

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Мирослав Ромащенко высказался о позднем начале летних сборов команды.

— Футболисты говорят, что это чуть ли не самые тяжёлые сборы в карьере, и они связывают это с тем, что у нас немножко затянулось начало сборов. Действительно ли это так, вы ощущаете?

— Ну, первое, что хотелось бы сказать, что да. Во-первых, все наши решения, которые приняты штабом, мы доносим до игроков, чтобы они чётко понимали, почему мы делаем одно, второе или третье, чтобы не было лишних вопросов и мы не отвлекались, это первое, это одна из философий нашего штаба. Второе, безусловно, мы перед началом учебно-тренировочного сбора сказали ребятам, что мы должны чётко понимать, что мы, наверное, одна из последних команд, которая начала подготовку к сезону. Время, с одной стороны, вроде бы ещё есть, с другой стороны, мы должны понимать, что мы отстаём и нам нужно компенсировать вот этот поздний выход несколько иной работой, она, соответственно, в другом режиме происходит, поэтому всё это связано, продумано штабом, прежде чем уже футболисты его исполняли.

Вот этот план, поэтому, соответственно, режим работы несколько мощный, по сравнению с тем, что должно было быть, и, наверное, не такой плавно подводящий. Поэтому с пониманием здесь и сами футболисты отнеслись к этой ситуации и восприняли её достаточно профессионально и правильно. В таком режиме мы работаем, ну и плюс, конечно, мы добавили определённые вещи в плане и интенсивности, и в переходных фазах немножко, чуть-чуть сокращаем какие-то моменты во времени. Это тот случай, когда можно сказать: «Не спеша, да поторапливаться нужно», — сказал Ромащенко в интервью клубной пресс-службе.