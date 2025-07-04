Сметанин: из «Зенита» звонят Сергееву? Потому про них и кричат «позор российского футбола»

Бывший футболист «Динамо» Андрей Сметанин высказался о готовящемся трансфере нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева в московский клуб. Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые совместно со «Спартаком» затягивают переход Сергеева в московское «Динамо». Инсайдер Иван Карпов сообщал, что председатель правления «Зенита» Александр Медведев лично убеждает форварда согласиться на предложение красно-белых.

«Прочитал в новостях, что из «Зенита» звонят Сергееву, чтобы уговорить его перейти не в «Динамо», а в «Спартак». Вот поэтому про «Зенит» и кричат — «позор российского футбола», — приводит слова Сметанина Metaratings.

В минувшем сезоне действующий форвард «Крыльев Советов» принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и тремя результативными передачами.