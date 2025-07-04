Красножан: рассматривали матч с Сербией как репетицию возможного возвращения

Главный тренер женской сборной России Юрий Красножан высказался о товарищеском матче с национальной командой Сербии (3:0). В составе россиянок дважды отличилась Анна Кожникова, ещё один мяч на счету Полины Юкляевой.

«Рассматривали матч с Сербией как репетицию возможного возвращения в международные соревнования. Поэтому при выборе состава ориентировались на вызов лучших на данный момент игроков. Сочинский турнир, в котором приняли участие сборные России разных возрастов, позволил наглядно оценить соотношение сил и понять, насколько молодые и опытные футболистки способны составить конкуренцию костяку команды.

На сборе провели работу с акцентом на взаимодействиях при владении мячом. Отмечу скорость восприятия материала нашими девушками, которые уже в матче с «Динамо» эпизодически показывали то, что мы нарабатывали, а с Сербией продемонстрировали это в большей мере. Не могу сказать, что игра была одинаково качественной все 90 минут, но общий уровень получился хорошим, и победа заслуженная. При этом понимаем, что у некоторых сербских футболисток – окончание сезона, а состав был не совсем оптимальным. Тем не менее лидеры сербок были на поле, и победа над таким крепким соперником важна», — приводит слова Красножана официальный сайт РФС.