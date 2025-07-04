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Нико Уильямс высказался о продлении контракта с «Атлетиком» на 10 лет

Нико Уильямс высказался о продлении контракта с «Атлетиком» на 10 лет
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Испанский вингер Нико Уильямс высказался относительно продления контракта с «Атлетиком» Бильбао до 2035 года. Напомним, ранее сообщалось, что «Барселона» вышла на финальную стадию переговоров по трансферу Уильямса и была полностью уверена, что в ближайшее время ей удастся сделать объявление о переходе испанского футболиста.

«Когда нужно принимать решения, для меня самое важное – слушать сердце. Я там, где хочу быть, со своими близкими, это мой дом. Вперёд, «Атлетик!» – приводит слова Уильямса официальный сайт «Атлетика» Бильбао.

В прошлом сезоне Уильямс провёл 45 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и сделал семь результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Нико в € 70 млн.

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