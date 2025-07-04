Адвокат Добровинский: ближайший уикенд Соболев уже проведёт в приличных условиях

Адвокат Александр Добровинский высказался об уголовном деле владельца «Торпедо» Леонида Соболева. Ранее в СМИ появилась информация об уголовном преследовании владельца московского «Торпедо» Леонида Соболева и генерального директора чёрно-белых Валерия Скородумова за попытку дачи взятки судье Максиму Перезве.

«Мы добились улучшения условий содержания Соболева. Сегодня Леонида переводят в так называемый 5-й изолятор, на Лениградке. Он, конечно, получше предыдущего — как говорят в народе, для интеллигентных людей. Предыдущий — это просто пересылка типа Владимирского централа. В камере — 18 человек. А здесь будет один или два человека в камере. Там и ходить удобнее, и очередей меньше. По условиям — небо и земля. Так что уикенд Леонид уже проведёт в приличных условиях, я надеюсь. Держится Соболев бодрячком, настроен оптимистично», — сказал Добровинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.