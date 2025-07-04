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Владимир Алёшин: «Торпедо» нужно Москве — у команды самые верные болельщики

Владимир Алёшин: «Торпедо» нужно Москве — у команды самые верные болельщики
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Бывший председатель совета директоров «Торпедо» Владимир Алёшин высказался о преданных болельщиках автозаводского клуба.

«Торпедо» нужно Москве и москвичам. У клуба самые верные болельщики. Сколько было коллизий с этим клубом, но они оставались преданными, всегда поддерживали. Вместе с командой наказываются и болельщики, а этого делать нельзя. Я вспоминаю своё время — 13 лет поддерживал «Торпедо», разные сложности были. В каком-то году мы шли на первом месте в чемпионате, а потом случились пять игр с отрицательным результатом из-за судей. Это было признано руководителем судейского комитета, он потом публично извинился», — сказал Алёшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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