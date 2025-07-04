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Экс-руководитель «Торпедо» Алёшин: Кононов заслуживает работать с клубом в РПЛ

Экс-руководитель «Торпедо» Алёшин: Кононов заслуживает работать с клубом в РПЛ
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Бывший председатель совета директоров «Торпедо» Владимир Алёшин высказался о работе главного тренера чёрно-белых Олега Кононова.

«Кононова я всё время поддерживал. Считаю, он грамотный специалист высококлассного уровня. Он может работать в сложных и экстремальных условиях, выдерживает критику и нагрузки. А самое главное — у него поставлена игра. Это то, что ценил Константин Иванович Бесков. Он приходил в «Лужники», смотрел матчи и через три-четыре тура понимал, есть у команды игра или нет. Кононов заслуживает работать с «Торпедо» в Премьер-Лиге», — сказал Алёшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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