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Тренер женской сборной России Красножан: важно сравнивать наш уровень с топами

Тренер женской сборной России Красножан: важно сравнивать наш уровень с топами
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Главный тренер женской сборной России Юрий Красножан высказался о летнем сборе, на котором национальная команда обыграла московское «Динамо» (3:0) и Сербию (3:0).

«Закончили сбор в хорошем настроении, теперь будем готовиться к осени. Сейчас есть возможность проанализировать промежуточные итоги, определить дальнейшее направление работы. Впереди матчи Суперлиги и Молодёжной лиги, за которыми мы будем пристально наблюдать. Кроме того, стартовал чемпионат Европы, на котором собраны лучшие сборные. Важно следить за мировыми футбольными тенденциями и сравнивать наш уровень с топами, чтобы понимать, где мы находимся на сегодняшний день и к чему надо стремиться», — приводит слова Красножана официальный сайт РФС.

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