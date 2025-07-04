«Наполи» выразил соболезнования в связи с трагедией Диогу Жоты

Футбольный клуб «Наполи» отреагировал на новость о гибели нападающего «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жоты и его брата футболиста португальского «Пенафиела» Андре Силвы. Спортсмены погибли в автокатастрофе в Испании. Жоте было 28 лет, Силве — 25 лет.

«Президент Аурелио Де Лаурентис, тренер Антонио Конте, директоры и технический персонал, команда и весь клуб «Наполи» выражают свои глубочайшие соболезнования и скорбь в связи с внезапной кончиной Диогу Жоты, а также выражают глубочайшие соболезнования его семье и всему «Ливерпулю», — сказано в заявлении «Наполи».

Ранее Диогу Жота выступал за английский «Вулверхэмптон», португальские «Порту» и «Пасуш де Феррейра», а также испанский «Атлетико» Мадрид. Со сборной Португалии нападающий дважды выиграл Лигу наций.