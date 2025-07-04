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«Торпедо» сообщило о расторжении контракта с нападающим Галкиным

«Торпедо» сообщило о расторжении контракта с нападающим Галкиным
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Нападающий Владислав Галкин покинул московское «Торпедо». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Футбольный клуб «Торпедо» Москва и 23-летний полузащитник Владислав Галкин достигли договорённости о расторжении действующего контракта по соглашению сторон. Владислав выступал за чёрно-белых с июля 2024 года. В его активе 23 матча, в которых хавбек забил два мяча и сделал пять результативных передач.

Благодарим за игру и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — написано в сообщении клуба.

«Торпедо» завершило прошлый сезон Первой лиги на втором месте. В предстоящем сезоне автозаводцы выступят в Российской Премьер-Лиге.

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