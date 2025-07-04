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Аарон Рэмси перешёл в мексиканский клуб «Пумас»

Аарон Рэмси перешёл в мексиканский клуб «Пумас»
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Бывший играющий тренер «Кардифф Сити» Аарон Рэмси перешёл в мексиканский «Пумас». Об этом сообщает официальный сайт клуба. Валлиец перебрался в новую команду на правах свободного агента. Его контракт с «Кардиффом» завершился 30 июня.

Отметим, что Рэмси из-за травмы пропустил концовку минувшего сезона в качестве футболиста, однако он продолжал исполнять обязанности тренера. По итогам прошедшего сезона Чемпионшипа «Кардифф Сити» занял последнее место в турнирной таблице и вылетел в Первую лигу (третий по силе дивизион Англии).

В прошлом сезоне чемпионата Мексики «Пумас» занял четвёртое место в Апертуре и 10-ю строчку в Клаусуре.

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