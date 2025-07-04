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«Можем ли мы вернуть свои деньги?» «Зенит» — о пожертвовании «Барселоне» на Нико Уильямса

«Можем ли мы вернуть свои деньги?» «Зенит» — о пожертвовании «Барселоне» на Нико Уильямса
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Пресс-служба «Зенита» в социальной сети X попросила вернуть отправленные «Барселоне» деньги на трансфер вингера «Атлетика» Бильбао Нико Уильямса. Напомним, в июне в популярной социальной сети TikTok сине-бело-голубые сделали пожертвование для сине-гранатовых, чтобы каталонский клуб смог приобрести Уильямса. «Зенит» пожертвовал 1000 монет. Это чуть больше € 10.

Фото: Скриншот записи пресс-службы «Зенита» в социальной сети X

«Можем ли мы вернуть свои деньги?» — сказано в сообщении пресс-службы сине-бело-голубых, которое было опубликовано в социальной сети X.

Сегодня, 4 июля, «Атлетик» объявил о продлении контракта с Нико до 2035 года. В прошлом сезоне Уильямс провёл 45 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и сделал семь результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Нико в € 70 млн.

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