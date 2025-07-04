Алёшин: «Лужники» — спортивное сердце России. Обидно, что многие соревнования оттуда ушли

Бывший гендиректор «Лужников» Владимир Алёшин считает, что на домашней арене «Спартака» должны проводиться крупные матчи.

«Я 29 лет возглавлял «Лужники» и видел, что это всё-таки спортивный комплекс, а не парково-оздоровительный. Сегодня тренд поменялся, становится парковой зоной. В «Лужниках» сделано много хорошего, тут ничего не скажешь. Но спортивную составляющую надо ставить во главу угла. У меня на спортивных объектах были профессиональные команды: «Торпедо», волейбольная команда, школа фигурного катания. «Лужники» — спортивное сердце не только Москвы, но и России, а тогда Советского Союза. Обидно, что многие соревнования — российские и международные — ушли в другие города и регионы. Переживаю, что спортивная составляющая не так представлена в «Лужниках», как было раньше», — сказал Алёшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.