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Алёшин: «Лужники» — спортивное сердце России. Обидно, что многие соревнования оттуда ушли

Алёшин: «Лужники» — спортивное сердце России. Обидно, что многие соревнования оттуда ушли
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Бывший гендиректор «Лужников» Владимир Алёшин считает, что на домашней арене «Спартака» должны проводиться крупные матчи.

«Я 29 лет возглавлял «Лужники» и видел, что это всё-таки спортивный комплекс, а не парково-оздоровительный. Сегодня тренд поменялся, становится парковой зоной. В «Лужниках» сделано много хорошего, тут ничего не скажешь. Но спортивную составляющую надо ставить во главу угла. У меня на спортивных объектах были профессиональные команды: «Торпедо», волейбольная команда, школа фигурного катания. «Лужники» — спортивное сердце не только Москвы, но и России, а тогда Советского Союза. Обидно, что многие соревнования — российские и международные — ушли в другие города и регионы. Переживаю, что спортивная составляющая не так представлена в «Лужниках», как было раньше», — сказал Алёшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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