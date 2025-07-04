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Флуминенсе — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
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Лавров поздравил главу МИД Саудовской Аравии с победой «Аль-Хиляля» в матче с «Ман Сити»

Лавров поздравил главу МИД Саудовской Аравии с победой «Аль-Хиляля» в матче с «Ман Сити»
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил главу МИД Саудовской Аравии Фейсала бен Фархана Аль Сауда с победой саудовского «Аль-Хиляль» в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира с английским «Манчестер Сити» (4:3 д. вр.).

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
01 июля 2025, вторник. 04:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
3 : 4
ДВ
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
1:0 Б. Силва – 9'     1:1 Леонардо – 46'     1:2 Малком – 52'     2:2 Холанд – 55'     2:3 Кулибали – 94'     3:3 Фоден – 104'     3:4 Леонардо – 112'    

«Хотел бы завершить искренним поздравлением в связи с тем, что на клубном чемпионате мира саудовская команда «Аль-Хиляль» победила «Манчестер Сити» со счётом 4:3. Это был прекрасный, очень драматично развивавшийся матч, так что победа заслуженная», — приводит слова Лаврова ТАСС.

В 1/4 финала клубного чемпионата мира «Аль-Хиляль» сыграет с бразильским «Флуминенсе» сегодня, 4 июля.

Турнирная сетка клубного чемпионата мира 2025 года
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