Лавров поздравил главу МИД Саудовской Аравии с победой «Аль-Хиляля» в матче с «Ман Сити»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил главу МИД Саудовской Аравии Фейсала бен Фархана Аль Сауда с победой саудовского «Аль-Хиляль» в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира с английским «Манчестер Сити» (4:3 д. вр.).

«Хотел бы завершить искренним поздравлением в связи с тем, что на клубном чемпионате мира саудовская команда «Аль-Хиляль» победила «Манчестер Сити» со счётом 4:3. Это был прекрасный, очень драматично развивавшийся матч, так что победа заслуженная», — приводит слова Лаврова ТАСС.

В 1/4 финала клубного чемпионата мира «Аль-Хиляль» сыграет с бразильским «Флуминенсе» сегодня, 4 июля.