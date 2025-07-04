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В «Спартаке» ответили РФС по поводу матчей сборной России на «Лукойл Арене»

В «Спартаке» ответили РФС по поводу матчей сборной России на «Лукойл Арене»
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев ответил на слова генерального секретаря РФС Максима Митрофанова, что «Лукой Арена» не может принимать матчи сборной России по футболу до 2026 года.

«Мы идём навстречу РФС, и все новые контракты на аренду лож переподписываем уже с новым условием, без включения в них матчей сборной. Следовательно, готовы обсудить организацию матчей сборной России на «Лукойл Арене». Но важно понимать, что мы обязаны думать об интересах наших болельщиков и в одностороннем порядке не можем поменять действующие контракты», — приводит слова Малышева «РИА Новости Спорт».

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров совместным решением ФИФА и УЕФА в конце февраля 2022 года из-за ситуации на Украине. С тех пор сборная России по футболу проводит только товарищеские матчи. В мартовскую паузу подопечные Валерия Карпина сыграли с Гренадой (5:0) и с Замбией (5:0), а в июне встретились с Нигерией (1:1) и Беларусью (4:1).

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