Натхо: ЦСКА может стать чемпионом РПЛ в 2026 году!

Израильский футболист «Партизана» и экс-игрок ЦСКА Бибрас Натхо считает, что московский клуб может стать чемпионом Российской Премьер-Лиги в предстоящем сезоне. В минувшем цикле армейцы финишировали на третьей строчке в таблице.

– А как оцениваете шансы красно-синих на чемпионство в предстоящем сезоне?

– Я понимаю возможности ЦСКА, потому что смотрел матчи в прошедшем сезоне, а если не было такой возможности, следил за результатами и положением команды в турнирной таблице. Но давайте посмотрим, как изменится игра армейцев после смены главного тренера. В любом случае – это большой клуб, который всегда борется за титулы. Думаю, что красно-синие могут стать чемпионом России в 2026 году! — цитирует Натхо «РБ Спорт».