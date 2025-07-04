Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Флуминенсе — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Натхо: ЦСКА может стать чемпионом РПЛ в 2026 году!

Натхо: ЦСКА может стать чемпионом РПЛ в 2026 году!
Комментарии

Израильский футболист «Партизана» и экс-игрок ЦСКА Бибрас Натхо считает, что московский клуб может стать чемпионом Российской Премьер-Лиги в предстоящем сезоне. В минувшем цикле армейцы финишировали на третьей строчке в таблице.

А как оцениваете шансы красно-синих на чемпионство в предстоящем сезоне?
– Я понимаю возможности ЦСКА, потому что смотрел матчи в прошедшем сезоне, а если не было такой возможности, следил за результатами и положением команды в турнирной таблице. Но давайте посмотрим, как изменится игра армейцев после смены главного тренера. В любом случае – это большой клуб, который всегда борется за титулы. Думаю, что красно-синие могут стать чемпионом России в 2026 году! — цитирует Натхо «РБ Спорт».

Материалы по теме
Вы удивитесь, но в ЦСКА снова возвращается Гайч. У него уже пять аренд и туманное будущее
Вы удивитесь, но в ЦСКА снова возвращается Гайч. У него уже пять аренд и туманное будущее
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android