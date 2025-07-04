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Футболисты «Крыльев Советов» прошли медобследование

Футболисты «Крыльев Советов» прошли медобследование
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Игроки самарских «Крыльев Советов» прошли углублённое медицинское обследование. Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

«Футболисты «Крыльев Советов» после первого этапа сборов встретились в Москве, где прошли УМО в клинике спортивной медицины «Лужники». Медосмотр прошли все футболисты, включая Александра Солдатенкова, Томаса Гальдамеса и Ивана Олейникова, которые занимаются по индивидуальной программе.

На втором этапе подготовки к старту сезона наша команда сыграет два контрольных матча: 6 июля со «Спартаком» и 12 июля с «Ахматом», — написано в сообщении клуба.

Фото: ФК «Крылья Советов»

Фото: ФК «Крылья Советов»

«Крылья Советов» завершили сезон-2024/2025 чемпионата России на 10-м месте.

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