Источник: Александр Селихов является самым высокооплачиваемым игроком «Урала»

Голкипер екатеринбургского «Урала» Александр Селихов является самым высокооплачиваемым игроком клуба. Об этом сообщил журналист Иван Карпов в телеграм-канале.

Отмечается, что зарплата вратаря по новому трёхлетнему контракту составляет 3,5 млн рублей в месяц. О продлении контракта было объявлено вчера, 3 июля. Ещё 5 млн футболист получит в виде бонуса, если «Урал» выйдет в Российскую Премьер-Лигу. Плюс оклад Селихова в РПЛ вырастет до 5 млн в месяц.

31-летний Александр Селихов стал игроком «Урала» в феврале 2025 года. Ранее голкипер выступал за московский «Спартак».

«Урал» ранее уступил в переходных матчах за право на участие в РПЛ грозненскому «Ахмату» (2:3 по сумме двух игр).