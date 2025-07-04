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Сергей Рыжиков вошёл в тренерский штаб Андрея Талалаева в «Балтике»

Сергей Рыжиков вошёл в тренерский штаб Андрея Талалаева в «Балтике»
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Российский специалист Сергей Рыжиков стал тренером-аналитиком калининградской «Балтики». Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

«Мы рады сообщить, что балтийский тренерский штаб пополнил тренер-аналитик Сергей Рыжиков. Бывший голкипер с богатой игровой карьерой, Сергей Викторович начал путь в родном Шебекино и прошёл долгий путь от белгородского «Салюта» до звёздного «Рубина», где дважды становился чемпионом России. В чемпионатах страны он провёл 130 матчей «на ноль», став одним из лучших вратарей в истории отечественного футбола.

Тренерская карьера Сергея Рыжикова началась в 2021 году, и с тех пор он последовательно наращивал опыт, работая как с молодёжными, так и с профессиональными командами. В том числе он возглавлял «Красаву», тренировал «Смену» (позже — «Сокол», Казань), входил в штаб грозненского «Ахмата», а также был главным тренером тамбовского «Спартака». Также ранее трудился в тренерском штабе Андрея Талалаева в «Химках». Мы приветствуем Сергея Викторовича в рядах балтийцев!» — написано в сообщении клуба.

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