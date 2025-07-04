Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Флуминенсе — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок ЦСКА Бистрович ответил, согласится ли он перейти в «Спартак» или «Зенит»

Экс-игрок ЦСКА Бистрович ответил, согласится ли он перейти в «Спартак» или «Зенит»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник московского ПФК ЦСКА Кристиян Бистрович высказался по поводу своего будущего. Он заявил, что ведёт переговоры, но никаких конкретных предложений пока не получал. По словам футболиста, он был бы готов рассмотреть вариант продолжения карьеры в России. Однако он не может представить себя в футболке «Спартака» или «Зенита».

— Что с твоим будущим? Есть предложения?
— Разговоры и звонки есть, но конкретных предложений пока нет. Рассматриваю все возможные варианты и приму итоговое решение.

— Варианты из России рассматриваешь?
— Конечно. Мне очень нравится в России, долго здесь жил. Я прекрасно знаю РПЛ, уровень лиги и хорошо говорю на русском языке. Но, скорее всего, продолжу карьеру за границей.

— Допустим, на тебя выйдут «Зенит» или «Спартак»...
— После стольких лет в ЦСКА не могу себя представить в футболке этих клубов! — цитирует Бистровича «Спорт-экспресс».

Материалы по теме
Официально
ЦСКА объявил об уходе Кристияна Бистровича
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android