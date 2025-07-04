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«У него всё есть». Шелия заявил, что Агкацев сможет повторить путь Сафонова в Европу

«У него всё есть». Шелия заявил, что Агкацев сможет повторить путь Сафонова в Европу
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Голкипер «Ахмата» Гиорги Шелия высказался о вратаре «Краснодара» и сборной России Станиславе Агкацеве. По словам Шелии, голкипер «Краснодара» может повторить путь воспитанника «быков» Матвея Сафонова и перейти в большой европейский клуб. Сафонов с лета 2024-го играет в «ПСЖ».

— Агкацев может повторить путь Сафонова в Европу?
— Да, спокойно, у него для этого всё есть. Главное, чтобы наши команды вернули к европейским турнирам. Когда он там себя проявит, вопрос о переходе в европейский клуб будет решён, — приводит слова Шелии «Матч ТВ».

В сезоне-2024/2025 «Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России, набрав 67 очков в 30 турах и опередив «Зенит» на одно очко. Станислав Агкацев принял участие во всех 30 матчах турнира, пропустил 23 мяча и 13 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

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