Мохамед Салах отреагировал на трагическую гибель Диогу Жоты

Крайний нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах отреагировал на новость о гибели вингера «красных» Диогу Жоты. Накануне стало известно, что футболист и его брат погибли в результате ДТП в Испании. Жоте было 28 лет.

«У меня просто нет слов. До вчерашнего дня я не мог и представить, что что-то заставит меня со страхом думать о возвращении в Ливерпуль. Товарищи по команде приходят и уходят, но такого не должно происходить. Будет очень трудно смириться с тем, что Диогу нет рядом, когда мы вернёмся. Мои мысли с его женой, его детьми и, конечно, его родителями, которые в одночасье потеряли своих детей. Близкие Диогу и его брата Андре нуждаются во всевозможной поддержке. Они никогда не будут забыты», — написал Салах в социальной сети X.

Наибольшую известность Жоте принесли выступления за «Ливерпуль». В составе этого клуба португалец стал чемпионом Англии, выиграл Кубок страны и Кубок английской лиги.