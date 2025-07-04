«Только вперёд, Лепс!» «Динамо» продлило контракт с Иваном Лепским

Московское «Динамо» на официальном сайте объявило о продлении контракта с Иваном Лепским. Стороны подписали договор до лета 2028 года.

«Динамо» продлило контракт с Иваном Лепским. Новое соглашение с воспитанником нашей академии рассчитано до лета 2028 года. Только вперёд, Лепс!» — написала пресс-служба клуба.

Весной 2022 года защитник дебютировал на профессиональном уровне в составе «Динамо-2», а через год стал привлекаться к тренировкам с главной командой бело-голубых. Осенью 2023 года Лепский дебютировал в Российской Премьер-Лиге. На его счету 10 матчей и один гол в составе «Динамо». В минувшем сезоне игрок также выступал на правах аренды за саратовский «Сокол» из Первой лиги.