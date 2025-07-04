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Хендерсон посетил стихийный мемориал возле «Энфилда» в память о погибшем Жоте

Хендерсон посетил стихийный мемориал возле «Энфилда» в память о погибшем Жоте
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Бывший футболист английского «Ливерпуля» полузащитник нидерландского «Аякса» Джордан Хендерсон приехал к мемориалу у стадиона «Энфилд» в Ливерпуле (Англия), посвящённому погибшему португальскому игроку «красных» Диогу Жоте. Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Джордан Хендерсон посетил сегодня «Энфилд», чтобы отдать дань уважения другу и бывшему партнёру по команде Диогу Жоте», — написано в сообщении клуба.

Диогу Жота погиб в автокатастрофе в Испании, ему было 28 лет. Ранее Жота выступал за английский «Вулверхэмптон», португальские «Порту» и «Пасуш де Феррейра», а также испанский «Атлетико» Мадрид. Со сборной Португалии нападающий дважды выиграл Лигу наций.

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