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Кучаев: Николич не похож на человека, который кинет

Кучаев: Николич не похож на человека, который кинет
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Футболист «Ростова» Константин Кучаев, ранее выступавший за ПФК ЦСКА, высказался об уходе Марко Николича с поста главного тренера армейской команды. Сербский специалист ушёл из ЦСКА 9 июня. Неделей ранее он выступал перед игроками с мотивационной речью по поводу следующего сезона.

— Уход Николича — как вам эта история?
— В целом меня она не касается, поэтому никак не отреагировал. Это их внутрянка.

— Болельщики ЦСКА разделились на два лагеря: кто-то считает, что Николич кинул команду, а кто-то говорит, что он выиграл Кубок и сделал свой выбор.
— Да, но никто не узнает, из-за чего это произошло. Сложно сказать. Со стороны казалось, что Николич не похож на человека, который кинет, — цитирует Кучаева «РБ Спорт».

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