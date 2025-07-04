Кучаев: Николич не похож на человека, который кинет

Футболист «Ростова» Константин Кучаев, ранее выступавший за ПФК ЦСКА, высказался об уходе Марко Николича с поста главного тренера армейской команды. Сербский специалист ушёл из ЦСКА 9 июня. Неделей ранее он выступал перед игроками с мотивационной речью по поводу следующего сезона.

— Уход Николича — как вам эта история?

— В целом меня она не касается, поэтому никак не отреагировал. Это их внутрянка.

— Болельщики ЦСКА разделились на два лагеря: кто-то считает, что Николич кинул команду, а кто-то говорит, что он выиграл Кубок и сделал свой выбор.

— Да, но никто не узнает, из-за чего это произошло. Сложно сказать. Со стороны казалось, что Николич не похож на человека, который кинет, — цитирует Кучаева «РБ Спорт».