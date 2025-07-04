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Натхо оценил шансы ЦСКА в матче с «Краснодаром» за Суперкубок России

Натхо оценил шансы ЦСКА в матче с «Краснодаром» за Суперкубок России
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Бывший футболист ПФК ЦСКА Бибрас Натхо оценил шансы армейской команды в матче за Суперкубок России. Соперником москвичей станет «Краснодар». «Быки» в прошлом сезоне выиграли РПЛ, а армейцы — Кубок России. Победители этих турниров традиционно встречаются в матче за Суперкубок. Игра пройдёт 12 июля 2025 года.

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал
12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

– Следующий [кубок над головой] можно будет поднять уже 12 июля, когда состоится матч за Суперкубок России с «Краснодаром». Как оцениваете шансы армейцев на победу?
– «Краснодар» – это очень хорошая и сильная команда. Но ЦСКА есть ЦСКА. Понимаю, что армейцам будет непросто в этом матче. Жду упорной борьбы в предстоящей встрече, но верю, что красно-синие обыграют «быков» и завоюют Суперкубок России! — цитирует Натхо интернет-портал «РБ Спорт».

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