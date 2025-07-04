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«Спартак» объявил о проведении очередного товарищеского матча

«Спартак» объявил о проведении очередного товарищеского матча
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Пресс-служба московского «Спартака» сообщила, что команда Деяна Станковича сыграет с «Родиной» в товарищеском матче. Встреча пройдёт 11 июля на базе красно-белых в Тарасовке без зрителей. Также «Спартак» сыграет в это межсезонье с самарскими «Крыльями Советов» и «Спартаком» из Суботицы.

В прошедшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги московский «Спартак» под руководством Станковича занял четвёртое место в турнирной таблице, заработав 57 очков. Чемпионом страны стал «Краснодар». В Фонбет Кубке России красно-белые дошли до финала Пути регионов.

Новый сезон РПЛ стартует 18 июля и завершится 17 мая 2026 года.

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