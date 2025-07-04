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В «Крыльях Советов» высказались о погашении долга перед «РТ-Капитал»

В «Крыльях Советов» высказались о погашении долга перед «РТ-Капитал»
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Генеральный директор «Крыльев Советов» Роберт Тер-Абрамян высказался о ситуации с погашением долга перед компанией «РТ-Капитал». Напомним, ранее компания «РТ-Капитал» направила в суд иск к «Крыльям Советов» с требованием вернуть 897,6 млн рублей. В компании отметили, что клуб с 2016 года не выполняет обязательства по погашению долга, взятого для финансовой поддержки.

«Что касается дела «РТ-Капитал», совсем недавно председатель совета директоров «Крыльев Советов» озвучил, что долг будет погашаться. К ближайшему судебному заседанию, которое будет в июле, мы все вместе готовимся. Когда должен быть полностью погашен долг? Структуру сделки обсуждаем, поэтому подробностей пока не могу сказать», — сказал Тер-Абрамян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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