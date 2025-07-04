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«Бетис» объявил о переходе полузащитника из «Атлетико» Мадрид

«Бетис» объявил о переходе полузащитника из «Атлетико» Мадрид
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Испанский полузащитник Родриго Рикельме стал игроком «Бетиса». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Предыдущим клубом 25-летнего игрока был мадридский «Атлетико». Отмечается, что он подписал контракт с «Бетисом», срок которого рассчитан до 2030 года.

«Родриго Рикельме Рече (Мадрид, 2 апреля 2000 года) прошёл обучение в юношеской академии мадридского «Атлетико» и дебютировал в первой команде в сезоне-2018/2019. После успешных аренд в «Мирандес», «Борнмут» и «Жирону» он вернулся в «Атлетико» на сезон-2023/2024, в ходе которого выступал в Лиге чемпионов УЕФА.

Регулярно выступая за все юношеские сборные Испании, Рикельме в ноябре 2023 года провёл свой первый матч за взрослую сборную», — написано в сообщении клуба.

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