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В «Торпедо» заявили, что РФС не хочет исключать клуб из РПЛ

В «Торпедо» заявили, что РФС не хочет исключать клуб из РПЛ
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Генеральный директор «Торпедо» Сергей Синяев заявил, что Российский футбольный союз не хочет исключать московский клуб из РПЛ. Ранее стало известно, что суд отправил в следственный изолятор совладельца московского клуба Леонида Соболева и директора чёрно-белых Валерия Скородумова. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов не исключил, что «Торпедо» может быть исключено из РПЛ по ходу следующего сезона.

«Большинство того, что сейчас пишут, — это неправда. В РФС заявили, что они не хотят нас исключать. Есть какие-то юридические, правовые моменты, которые могут повлиять, но это, опять же, не чьё-то желание. Тем более со стороны РФС, который так много делает для развития футбола в стране», — приводят слова Синяева «Известия».

Напомним, новый сезон Российской Премьер-Лиги стартует 18 июля 2025 года и завершится 17 мая 2026-го. Действующим чемпионом страны является «Краснодар».

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