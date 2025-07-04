В «Торпедо» заявили, что РФС не хочет исключать клуб из РПЛ

Генеральный директор «Торпедо» Сергей Синяев заявил, что Российский футбольный союз не хочет исключать московский клуб из РПЛ. Ранее стало известно, что суд отправил в следственный изолятор совладельца московского клуба Леонида Соболева и директора чёрно-белых Валерия Скородумова. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов не исключил, что «Торпедо» может быть исключено из РПЛ по ходу следующего сезона.

«Большинство того, что сейчас пишут, — это неправда. В РФС заявили, что они не хотят нас исключать. Есть какие-то юридические, правовые моменты, которые могут повлиять, но это, опять же, не чьё-то желание. Тем более со стороны РФС, который так много делает для развития футбола в стране», — приводят слова Синяева «Известия».

Напомним, новый сезон Российской Премьер-Лиги стартует 18 июля 2025 года и завершится 17 мая 2026-го. Действующим чемпионом страны является «Краснодар».