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В РФС заявили, что не видят вины «Сочи» в истории со ставками с участием Писарского

В РФС заявили, что не видят вины «Сочи» в истории со ставками с участием Писарского
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов заявил, что не видит вины футбольного клуба «Сочи» в истории с нападающим Владимиром Писарским. Ранее комитет по этике РФС отстранил футболиста, правами на которого обладают «Крылья Советов», на четыре года, три из которых условно, от деятельности, связанной с футболом. Писарский нарушил статью 18 регламента РФС по этике (запрет на участие в тотализаторе и азартных играх).

— Есть ли в истории с Писарским вина «Сочи»?
— Какая вина «Сочи»? Игрок сделал ставку, он отстранён за незаконное участие в букмекерской деятельности. В моём понимании и понимании юристов эта история ни в каком виде не отразится на целостности соревнований, — приводит слова Митрофанова «Матч ТВ».

Прошедший сезон 29-летний Писарский провёл в «Сочи» на правах аренды.

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