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«Он это сделал». В РФС объявили, что доказали косвенное участие Писарского в ставках

«Он это сделал». В РФС объявили, что доказали косвенное участие Писарского в ставках
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов высказался о деле нападающего «Крыльев Советов» Владимира Писарского. Ранее комитет по этике РФС отстранил футболиста, правами на которого обладают «Крылья Советов», на четыре года, три из которых условно, от деятельности, связанной с футболом. Писарский нарушил статью 18 регламента РФС по этике (запрет на участие в тотализаторе и азартных играх).

— Насколько суровое решение для Писарского?
— Комитет пошёл навстречу и смягчил решение с учётом сотрудничества Писарского с РФС и комитетом. В этом деле не исследовалась его причастность, она ещё будет исследоваться, а это компетенция КДК. Запрещено косвенное участие в ставках, что он и сделал. Это было доказано. Он давал другу деньги в долг, зная, что он ставит на проигрыш команды, в которой ты играешь. Он точно это знал, и они общались. Это подтвердил и один, и второй, — приводит слова Митрофанова «Матч ТВ».

Прошедший сезон 29-летний Писарский провёл в «Сочи» на правах аренды.

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