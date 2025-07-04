«Он это сделал». В РФС объявили, что доказали косвенное участие Писарского в ставках

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов высказался о деле нападающего «Крыльев Советов» Владимира Писарского. Ранее комитет по этике РФС отстранил футболиста, правами на которого обладают «Крылья Советов», на четыре года, три из которых условно, от деятельности, связанной с футболом. Писарский нарушил статью 18 регламента РФС по этике (запрет на участие в тотализаторе и азартных играх).

— Насколько суровое решение для Писарского?

— Комитет пошёл навстречу и смягчил решение с учётом сотрудничества Писарского с РФС и комитетом. В этом деле не исследовалась его причастность, она ещё будет исследоваться, а это компетенция КДК. Запрещено косвенное участие в ставках, что он и сделал. Это было доказано. Он давал другу деньги в долг, зная, что он ставит на проигрыш команды, в которой ты играешь. Он точно это знал, и они общались. Это подтвердил и один, и второй, — приводит слова Митрофанова «Матч ТВ».

Прошедший сезон 29-летний Писарский провёл в «Сочи» на правах аренды.