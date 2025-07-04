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Первая лига объявила о соглашении с новым титульным партнёром

Первая лига объявила о соглашении с новым титульным партнёром
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Футбольная национальная лига и букмекерская компания PARI заключили соглашение о сотрудничестве. Букмекерская компания стала титульным партнёром Первой лиги, получив права на нейминг. Стороны отметили партнерство выходом стильного ролика, полного юмора, мемов, а также скрытых и явных отсылок.

Ролик снят в жанре документального фильма и погружает зрителей в атмосферу загадочности. О связанных с Первой лигой тайнах рассказывает Сергей Дружко. Легенда ТВ-шоу «Необъяснимо, но факт» пытается разобраться, почему мировое закулисье считает Первую лигу лучшей лигой мира. В ролике снялись амбассадоры компании: Дмитрий Губерниев, Герман Попков, Luxury Girl и Игорь Ларионов. «Профессор» поделился своей мечтой: потренировать футбольный клуб «СКА-Хабаровск». В Первой лиге очень много креативности, подчеркнул он.

Видео доступно на странице Лиги PARI в социальной сети «ВКонтакте».

В видео иронично обыгрываются главные мемы в истории Первой лиги: отказ «Сочи» от Дэвида Бекхэма, хороводы «Алании» и даже легендарный вылет петуха на поле. В конце документального фильма Дружко приходит к выводу о том, что Лига чемпионов, чемпионат мира и чемпионат Европы — лишь слабая попытка переключить внимание болельщиков с лучшей лиги мира.

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