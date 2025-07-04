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Черчесов — о Сергееве в «Спартаке»: в моём лексиконе нет слова «уговаривают»

Черчесов — о Сергееве в «Спартаке»: в моём лексиконе нет слова «уговаривают»
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Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о трансферной саге вокруг форварда «Крыльев Советов» Ивана Сергеева. В последние дни СМИ активно связывают нападающего со «Спартаком» и «Динамо».

– Сергеев может перейти в «Динамо», но была информация, что его активно уговаривают перейти в «Спартак». Какой клуб ему больше подойдёт?
– Во-первых, что ему лучше подойдёт – это он сам решит. Внутренний голос всегда подскажет. Во-вторых, вы сказали «уговаривают». В моём лексиконе нет такого слова, когда дело касается трансфера. Я бы его больше убеждал, чем уговаривал. Потому что ты же не можешь уговаривать. Есть клуб, есть контракт, есть контрактные обязательства, которые тебе могут дать. И здесь от того, что я буду кого-то просить и уговаривать, ничего не поменяется.

Есть аргументы, которые должны повлиять на его переход в тот или иной клуб. Он футболист опытный, и опять же внутренний голос подскажет, что для него лучше, — цитирует Черчесова Metaratings.

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