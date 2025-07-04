«Спартак» сделал запрос по Фернандешу, игрок выразил готовность перебраться в Россию

Московский «Спартак» направил запрос «Бешикташу» о доступности полузащитника Жедсона Фернандеша, сам футболист выразил готовность продолжить карьеру в российском чемпионате. Об этом сообщает журналист Серкан Дикме в социальной сети X. Ранее сообщалось, что в хавбеке заинтересован также санкт-петербургский «Зенит».

Фернандеш перешёл в «Бешикташ» из «Бенфики» летом 2022 года. За это время он принял участие в 130 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 18 голов и 16 результативных передач. Действующее контрактное соглашение футболиста с турецким клубом рассчитано до конца июня 2027 года.