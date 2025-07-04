В ФНЛ увеличат показ матчей на федеральных каналах в новом сезоне

Исполнительный директор ФНЛ Александр Атаманенко заявил о стремлении увеличить количество трансляций матчей на федеральных каналах в сезоне-2025/2026. На «Матч ТВ» количество показов будет увеличено практически в два раза. Также будет введён «матч тура» — центральная игра, к которой будет приковано наибольшее внимание в плане организации трансляции.

«Матчи на федеральных каналах увеличатся в следующем сезоне с 25 до 30 матчей. А на «Матч ТВ» с 35 до 68 матчей. У нас не было матча тура, но теперь его запустим. На такой игре будет больше камер и VR-график со статистикой», — передаёт слова Атаманенко корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.