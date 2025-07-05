«Палмейрас» — «Челси»: где смотреть трансляцию, кто покажет матч клубного ЧМ

Сегодня, 5 июля, состоится матч четвертьфинала клубного чемпионата мира, в котором встретятся «Палмейрас» (Бразилия) и «Челси» (Англия). Игра пройдёт на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» (Филадельфия, Пенсильвания, США). В качестве главного арбитра встречи выступит Алиреза Фагани. Стартовый свисток судьи прозвучит в 4:00 мск.

На стадии 1/8 финала соревнования «Палмейрас» встречался с «Ботафого» и одержал победу со счётом 1:0. На аналогичном этапе турнира «Челси» играл с «Бенфикой». Английский клуб победил со счётом 4:1, матч закончился в дополнительное время.

Самые большие стадионы мира: