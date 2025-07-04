Глава ФНЛ Измайлов рассказал о возможных вариантах решений по судьбе «Торпедо» в РПЛ

Президент Футбольной национальной лиги Наиль Измайлов высказался о возможных вариантах решений по судьбе московского «Торпедо» в Российской Премьер-Лиге. Ранее суд арестовал владельца «Торпедо» Леонида Соболева и генерального директора клуба Валерия Скородумова по обвинению в оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования.

«Сейчас создана комиссия при КДК, в которую входят сотрудники силовых органов. Думаю, скоро эта комиссия начнёт работу по материалам дела. Дальше должно быть заседание КДК, где будет принято решение. Вариантов решений очень много: от дисквалификации клуба до штрафа. Вряд ли кто-то понимает, что сейчас может произойти. Материалы следствия — закрытая тема.

Много можно говорить про судейство в РПЛ и ФНЛ. В данный момент претензии могут предъявлять разные клубы. Конкретно в матчах, которые связаны с «Торпедо», арбитр не принимал решения, чтобы помочь какой-то команде», — передаёт слова Измайлова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.