Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Палмейрас — Челси. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глава ФНЛ Измайлов рассказал о возможных вариантах решений по судьбе «Торпедо» в РПЛ

Глава ФНЛ Измайлов рассказал о возможных вариантах решений по судьбе «Торпедо» в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Футбольной национальной лиги Наиль Измайлов высказался о возможных вариантах решений по судьбе московского «Торпедо» в Российской Премьер-Лиге. Ранее суд арестовал владельца «Торпедо» Леонида Соболева и генерального директора клуба Валерия Скородумова по обвинению в оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования.

«Сейчас создана комиссия при КДК, в которую входят сотрудники силовых органов. Думаю, скоро эта комиссия начнёт работу по материалам дела. Дальше должно быть заседание КДК, где будет принято решение. Вариантов решений очень много: от дисквалификации клуба до штрафа. Вряд ли кто-то понимает, что сейчас может произойти. Материалы следствия — закрытая тема.

Много можно говорить про судейство в РПЛ и ФНЛ. В данный момент претензии могут предъявлять разные клубы. Конкретно в матчах, которые связаны с «Торпедо», арбитр не принимал решения, чтобы помочь какой-то команде», — передаёт слова Измайлова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Материалы по теме
«Убрать «Торпедо» — как разрезать живого человека». Боль олимпийской чемпионки Ивановой
Эксклюзив
«Убрать «Торпедо» — как разрезать живого человека». Боль олимпийской чемпионки Ивановой
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android