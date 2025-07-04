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В ФНЛ ответили, возможно ли включение «Торпедо» в соревнование в случае исключения из РПЛ

В ФНЛ ответили, возможно ли включение «Торпедо» в соревнование в случае исключения из РПЛ
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Президент ФНЛ Наиль Измайлов ответил, возможно ли включение «Торпедо» в соревнование в случае исключения клуба из Российской Премьер-Лиги. Ранее сообщалось, что чёрно-белые могут покинуть высший российский дивизион и по ходу сезона.

— ФНЛ исключила «Торпедо». Возможно ли включение клуба в соревнование?
— По ходу сезона ничего нельзя менять. Возможно, будет обращение в исполком. Сейчас организуем календарь, ведь есть северные и дальневосточные клубы. С учётом многих ограничений формируем календарь. Его озвучим скоро.

Крайний срок по «Торпедо» — до начала соревнования. Если клуб будет снят по ходу сезона, команду нельзя будет включить в Первую лигу. Всем бы хотелось узнать состав участников до начала соревнования. Лучше проводить соревнования в полном составе, — передаёт слова Измайлова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

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