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Иван Сергеев подписал контракт с «Динамо»

Иван Сергеев подписал контракт с «Динамо»
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Российский нападающий Иван Сергеев подписал контракт с московским «Динамо». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В минувшем сезоне 30-летний Сергеев принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и тремя результативными передачами. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

Напомним, этим летом московское «Динамо» возглавил действующий главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин.

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